DF En Infinita

DF en Infinita | ¿Quiénes podrían integrar el gabinete si gana Kast este domingo?

Imagen principal

Este domingo 14 de diciembre se definirá al próximo Presidente de Chile en la segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara. Tras los debates y los cierres de campaña, ahora comienzan a tomar fuerza las especulaciones sobre quiénes podrían integrar el futuro gabinete.

En una nueva edición de DF en Infinita, José Tomás Santa María detalló el ambiente dentro de cada comando y las conversaciones que ya se estarían dando respecto a los nombres que podrían acompañar al próximo mandatario.