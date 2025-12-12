DF en Infinita | ¿Quiénes podrían integrar el gabinete si gana Kast este domingo?

Este domingo 14 de diciembre se definirá al próximo Presidente de Chile en la segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara. Tras los debates y los cierres de campaña, ahora comienzan a tomar fuerza las especulaciones sobre quiénes podrían integrar el futuro gabinete.

En una nueva edición de DF en Infinita, José Tomás Santa María detalló el ambiente dentro de cada comando y las conversaciones que ya se estarían dando respecto a los nombres que podrían acompañar al próximo mandatario.