DF en Infinita | Unión Española en la B: el primer test de estrés para los herederos del Grupo SEK
El domingo pasado, antes de que se sellara el descenso de Unión Española, los hinchas hispanos llegaron al Santa Laura con sus tradicionales camisetas rojas. Pero a diferencia de otras fechas, esta vez muchas poleras tenían un detalle: el logo de SEK -el grupo educacional que los auspicia, ligado al controlador, el empresario español Jorge Segovia estaba tachado con una cruz negra.
El partido no pudo terminar peor: perdieron 4-2 contra O’Higgins y confirmaron su caída a la Primera B. Es la segunda vez que Unión baja de categoría. La primera fue en 1997, cuando tardaron dos años en volver. Pero hoy el fútbol es diferente y bajar de división significa un descenso sustancial en ingresos. Se estima, según se ha publicado, que el club dejará de percibir cerca de $ 2.000 millones.