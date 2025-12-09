DF En Infinita: Paramount contraataca y lanza una oferta hostil por Warner Bros

En una nueva edición de DF En Infinita, José Tomás Santa María, director de DF y DF MAS, explicó la oferta hostil que lanzó Paramount sobre Warner Bros por más de US$100 mil millones, a tres días de que la plataforma Netflix llegara a un acuerdo para comprar la empresa.

Lo que parecía un trato cerrado entre Netflix y Warner Bros Discovery (WBD) por 83 mil millones de dólares se transformó en una disputa histórica cuando Paramount apareció con una oferta hostil de 108 mil millones, respaldada por inversionistas de gran peso, incluidos fondos soberanos de Medio Oriente y el vehículo de Jared Kushner. Mientras Netflix buscaba quedarse con el catálogo más valioso de Hollywood (Harry Potter, DC, Game of Thrones) y asegurar propiedad intelectual para el largo plazo, Paramount intenta fusionarse para sobrevivir en un mercado que se está consolidando rápidamente y donde hoy compiten gigantes como Disney, Amazon y Apple.

WBD es el gran premio por su enorme biblioteca, sus estudios y sus 128 millones de suscriptores, pero arrastra altos niveles de deuda y un negocio de cable en declive. El problema es que ambas operaciones enfrentan riesgos regulatorios: Netflix podría concentrar demasiado poder en streaming, mientras que Paramount generaría preocupación por el control de medios (CBS + CNN) y la participación de fondos soberanos.

La decisión final queda en manos de los accionistas de WBD, con una votación prevista para el 8 de enero. El resultado definirá no solo quién controla uno de los estudios más influyentes de la historia, sino también el futuro del streaming y del entretenimiento global en los próximos años.