DF en Infinita | Fintech Sheriff gana cuarta edición de MAS Pitch, encuentro clave del ecosistema de startups

Uno de los eventos que se ha consolidado en el ecosistema emprendedor es MAS Pitch. Este jueves, más de 1.000 personas, entre ellas fundadores de startups, inversionistas y empresas llegaron hasta el Parque Juan Pablo II, en Las Condes, para participar en la cuarta edición del encuentro que organiza DF MAS -de Grupo DF-, que coronó como ganadora de la competencia a la chilena Sheriff.

MAS Pitch, fundado por el periodista de DF MAS, Juan Pablo Silva, debutó en 2022, en medio del segundo aniversario del medio de comunicación dominical, con el fin de conectar a fundadores de startups, inversionistas y grandes compañías en un solo lugar, además de ser una vitrina para las empresas emergentes en la competencia de pitch (presentaciones).

“Este evento es nuestro granito de arena para que el ecosistema tech siga creciendo, porque estamos convencidos de que los negocios tecnológicos pueden ser un gran aporte para el país y esperamos que esto siga creciendo, que siga atrayendo nuevos públicos, porque creemos que realmente en Chile hay un potencial gigante y hay mucho talento para crear negocios que pueden ser globales”, afirmó Silva.