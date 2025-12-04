DF en Infinita | MAS Pitch: Un evento para las startups

DF MAS Pitch es un evento único para las startups de Latinoamérica, impulsado por el medio de comunicación DF MAS. Una invitación a escuchar las mejores historias, aprender con reconocidos founders y ser parte de una competencia en la que un grupo de startups seleccionadas realiza un pitch con sus ideas frente a un jurado especialista.

DF MAS -un medio de comunicación que cuenta con el respaldo y la experiencia de Diario Financiero– es un referente para las startups y el venture capital que consolida el constante apoyo y visibilización a esta industria a través de DF MAS Pitch. La tercera edición se realizó de manera exitosa el 5 de diciembre 2024 en la Corporación Cultural Las Condes y convocó a más de 800 asistentes.