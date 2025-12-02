DF en Infinita | ¿Quiénes son los nuevos dueños de Banmédica?

La gestora brasileña —propietaria de Moneda Asset Management— ganó una dura competencia que incluyó a grandes grupos como Auna, Christus Health, Grupo Alemana, Southern Cross y un consorcio chileno encabezado por LarrainVial.

La oferta se impuso junto a Linzor Capital Partners, exdueña de Cruz Blanca, y consideró entre US$750 y US$800 millones en pago directo, más cerca de US$220 millones en pasivos regulatorios ligados a deudas de las isapres por fallos de la Corte Suprema. El paquete incluye Banmédica, Vida Tres, clínicas Santa María, Dávila, Vespucio, Biobío y Ciudad del Mar, la red Vidaintegra, Help y participaciones en Colombia.

El giro fue tan inesperado que el consorcio chileno aún no habría sido notificado formalmente del resultado, generando molestia interna. Entre los factores clave para que Patria ganara están la simplicidad de la operación, la rapidez para obtener aprobaciones regulatorias y mayores concesiones contractuales.

Ahora el proceso deberá ser revisado por autoridades de Chile y Colombia, lo que podría tomar entre seis meses y un año. Aún no está claro si los nuevos dueños buscarán fragmentar el holding o potenciarlo a largo plazo, pero la operación marca un hito para el mercado de la salud en Chile.