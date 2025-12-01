DF en Infinita | El increíble viaje del pintor Marco Bizzarri

El pintor Marco Bizzarri, que vive en Inglaterra desde 2020, aceptó la invitación para participar en MAS Pitch, una cita que convoca al ecosistema de emprendedores tecnológicos. ¿Por qué? “Es una muy buena oportunidad para reconectar con el público en Chile y dar un mensaje diferente. Mi carrera la relaciono con ser un emprendedor y también me gustaría despertar en la audiencia las ganas de aportar al arte”, dice conectado desde West Sussex, días antes de viajar a Chile.

Comenta que allá existe tanto interés por la cultura y por el arte, que hay mecenas y se genera un mercado sano que sostiene a artistas, galerías y museos. Su propia experiencia ha estado marcada por esas oportunidades y es algo que le gustaría transmitir a los presentes ese día.