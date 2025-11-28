DF En Infinita: ¿Cómo viene la economía en Chile para el 2026?

En una edición de DF En Infinita, José Tomás Santa María, director de DF y DF MAS, abordó las proyecciones en materia económica en Chile para el próximo año desde el punto de vista de la minería, el sector de la construcción, la banca, comercio y la industria. Esto, independiente de qué candidato salga electo -Jeannette Jara o José Antonio Kast- en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 14 de diciembre, factor que los mercados ven de cerca.