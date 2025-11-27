DF en Infinita | La marca más reconocida del país, según estudio de Cadem

El estudio “Marcas Ciudadanas” de Cadem, Diario Financiero y Deloitte evaluó 350 marcas de 49 industrias con 18.000 casos, entre el 4 y el 20 de octubre de 2025, en un contexto político cambiante y económico desafiante.

Este semestre, 39 empresas fueron destacadas como Marcas Ciudadanas, reconocimiento a compañías con buena imagen, alta relevancia y aporte social valorado, con presencia tanto en la sociedad como en la vida cotidiana.

El ranking global lo lidera Copec, desplazando a Cencosud. Colún quedó segundo, Dr. Simi subió al tercero y Metro de Santiago se ubicó cuarto, en recuperación tras su caída en 2019. El quinto puesto es del holding Paulmann, seguido por marcas masivas como Nestlé, CCU y Coca-Cola.