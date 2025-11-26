DF en infinita | IPSA alcanza la marca de 10.000 puntos al mediodía en positivo entorno bursátil internacional

El S&P IPSA, principal índice bursátil de Chile, alcanzó este miércoles los 10.000,52 puntos, marcando por primera vez en la historia la llegada a cinco dígitos. El avance (0,5% al mediodía) se da en un contexto global de mayor apetito por el riesgo, impulsado por las expectativas de un próximo recorte de tasas de interés de la Fed en Estados Unidos. Entre las acciones con mejor desempeño destacaron Ripley, Entel y Colbún, junto al apoyo de grandes emisores como Banco de Chile y Latam.

Según el analista Francisco Domínguez (Bci), el alza se explica por factores estructurales: crecimiento de las utilidades, menores premios por riesgo y valorizaciones relativas atractivas del mercado chileno. También mencionó un componente de optimismo electoral, aunque sin claridad sobre cuánto incide en el precio actual de las acciones.

La bolsa local venía de cerrar el martes su récord histórico número 59 del año y está a punto de anotar un máximo 60. Además, el índice se ubica a 1 punto porcentual de rentar 50% en 2025, lo que podría convertir al año en el mejor desde 1993 y, si supera la rentabilidad de 2009 (50,7%), en su mejor desempeño desde 1993/199 según el hito comparado.