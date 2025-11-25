DF en Infinita | Presupuesto 2026: ¿Una película romántica?

El Senado aprobó el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 tras una sesión que terminó a las 2 de la mañana. Ahora el proyecto pasa a tercer trámite en la Cámara de Diputados, que este miércoles revisará las diferencias con la Cámara Alta.

La Sala del Senado aprobó todas las partidas, aunque rechazó algunos programas específicos. Durante la jornada se aprobaron los presupuestos de Economía, Interior, Relaciones Exteriores, Contraloría, Hacienda y otros ministerios.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, llamó a que la Cámara mantenga el espíritu de colaboración para lograr un Presupuesto “responsable” y con amplio apoyo.

También se respaldaron recursos para Desarrollo Social, Medio Ambiente, Culturas, Seguridad Pública, Gobiernos Regionales, Educación, Salud, Vivienda y el Tesoro Público, aunque con excepciones como el Injuv, el Pase Cultural, algunos sitios de memoria y la Modalidad de Cobertura Complementaria de Fonasa.

El Senado repuso las 14 partidas que la Cámara de Diputados había rechazado por completo, incluidas Interior, Educación, Salud, Energía, Presidencia y el Tesoro Público.