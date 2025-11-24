DF en Infinita | Cenco Malls acusa arbitrariedad en anulación del IMIV de su proyecto y Vitacura respalda medida por falencias técnicas

Cenco Malls informó que la Seremi de Transportes RM anuló el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) de su proyecto de centro comercial en Vitacura, un permiso clave aprobado en 2024. La decisión, atribuida por la autoridad a errores administrativos, deja al proyecto sin posibilidad de revisión y, según la empresa, lo vuelve “regulatoriamente inviable”.

La compañía cuestionó la medida por considerarla inédita y arbitraria, señalando que el IMIV había sido aprobado hace 16 meses sin objeciones técnicas y acusando que la Seremi pidió agregar contenidos al informe para luego usar esa misma exigencia como motivo para invalidarlo.

Sin un IMIV vigente, el proyecto queda suspendido y sin una vía clara para retomar su tramitación ambiental. La empresa no adelantó posibles acciones legales.