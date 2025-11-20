DF en Infinita | Pilotos y Latam alcanzan acuerdo tras ocho días de huelga: operación se normalizará el martes 25 de noviembre

Tras ocho días de huelga, la primera paralización efectiva de pilotos en Latam Airlines desde 1997 llegó a su fin luego de que el sindicato —que agrupa a 464 pilotos y representa a más de la mitad del total— alcanzara un acuerdo con la empresa bajo la mediación de la Dirección del Trabajo.

El nuevo contrato colectivo tendrá vigencia por tres años, hasta 2028. La negociación comenzó el 1 de septiembre y escaló el 3 de noviembre, cuando el 97% de los pilotos rechazó la última oferta de la compañía, lo que derivó en un proceso de mediación obligatoria y posterior huelga desde el 12 de noviembre.