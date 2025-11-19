DF en Infinita | Caso Sartor: CMF interpone multas históricas a exdirectores y exCEO de la AGF

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó multas por un total de $14.569 millones e inhabilitó por cinco años a los exdirectores y al exgerente general de Sartor AGF, tras el proceso sancionatorio iniciado hace siete meses y un año después de la intervención y liquidación de la firma.

La mayor sanción fue para Pedro Pablo Larraín, exdirector y socio del Grupo Sartor, con una multa récord de UF 80.000 ($3.171 millones). También recibieron sanciones los exdirectores Alfredo Harz, Michael Clark, Mauro Valdés, Rodrigo Bustamante, Óscar Ebel y Miguel León, aunque este último quedó excluido de la inhabilitación. El exgerente general Juan Carlos Jorquera fue multado con UF 35.000 e igualmente inhabilitado.

Según la CMF, los directores permitieron inversiones que desviaron recursos de los fondos hacia empresas con problemas financieros, incumpliendo su deber de velar por el interés exclusivo de los inversionistas.