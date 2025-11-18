DF en Infinita | Jara y Kast ya piensan en cómo conquistar los votos de Parisi
Franco Parisi se transformó en la gran sorpresa de la elección presidencial al quedar tercero con 19,71%, sumando cerca de 2,5 millones de votos y arrasando en regiones del norte como Antofagasta y Tarapacá. Por eso, su electorado aparece como decisivo para la segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.
El candidato del PDG criticó duramente a las encuestas por subestimarlo y evitó apoyar a alguno de los finalistas, señalando que “ellos deben ganarse el voto” y pidiendo “gestos reales” antes de tomar una posición.
Analistas describen a sus votantes como un electorado volátil y anti-élite. La mayoría, según expertos, podría inclinarse por Kast debido a temas de seguridad y economía, aunque no se espera un traspaso automático: parte podría votar nulo o blanco y un sector menor podría apoyar a Jara. En cualquier caso, Parisi se convierte en un actor clave para definir el balotaje.