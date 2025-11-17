DF en Infinita | Los mercados reaccionan con euforia tras primera vuelta presidencial

La Bolsa de Santiago batió un récord y destacó globalmente este lunes tras los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas del domingo, ya que, en general, fueron evaluados como positivos para la actual oposición de derecha y su candidato José Antonio Kast, algo que se espera favorezca la actividad empresarial.

El S&P IPSA subió 3,1% y cerró por primera vez sobre los 9.900 puntos, marcando su mayor alza desde abril y su récord histórico número 58 del año.

Por otra parte, y siguiendo la línea de las repercusiones de la elección, el dólar bajó $ 4,8 hasta los $ 923,9 al cierre de la sesión en las pantallas de Bloomberg, logrando su menor precio desde el 25 de marzo. El dólar acumula seis jornadas bajistas, perdiendo casi $ 20 la semana pasada por expectativas de cambio de ciclo político.