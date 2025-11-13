DF en Infinita | El poderoso sindicato de pilotos que está revolviendo las aguas al interior de Latam

Latam enfrenta su primera huelga en 28 años, iniciada a la medianoche del miércoles por el Sindicato de Pilotos de Latam (SPL), que agrupa a más del 50% de los capitanes de la aerolínea. La paralización obligó a cancelar 173 vuelos entre el 12 y el 17 de noviembre, afectando a unos 20 mil pasajeros.

El conflicto surge tras años de tensión entre la empresa y el sindicato, especialmente desde la pandemia, cuando los pilotos aceptaron una rebaja salarial del 50% que luego se estabilizó en un 20% menos respecto de los niveles previos. El SPL exige recuperar parte de esas condiciones, mientras Latam sostiene que los sueldos ya aumentaron un 7,7% real desde 2019 gracias a un nuevo esquema de pago variable.

El sindicato, encabezado por Mario Troncoso, cuenta con asesoría de reconocidos expertos laborales y aeronáuticos, y busca mejorar las condiciones contractuales sin descartar continuar la movilización si no hay avances en la negociación.