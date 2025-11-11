DF En Infinita: Los puntos fuertes y momentos más complejos de los candidatos en el debate ANATEL

En una nueva edición de DF En Infinita, José Tomás Santa María, director de DF y DF MAS, hizo un balance del último debate presidencial televisado entre los ocho candidatos a La Moneda antes de las elecciones de este domingo 16 de noviembre. El encuentro, organizado por Anatel, tuvo lugar en los estudios de TVN y duró más de tres horas.

Un debate interesante, dinámico y con momentos de alta tensión, en especial, en los cruces entre los candidatos que lideran las encuestas. Con foco en seguridad, políticas sociales, economía y gobernabilidad, los postulantes a la Presidencia de la República se jugaron sus últimas cartas de cara a los comicios.