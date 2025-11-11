DF en Infinita | Diario Financiero cumple 37 años: verdad, independencia y propósito

Diario Financiero celebra 37 años de historia reafirmando su compromiso con la verdad, la independencia y el rigor periodístico. En su editorial, el medio destaca que el periodismo es un acto de responsabilidad que exige método, criterio y carácter, especialmente en tiempos de sobreinformación.

En este aniversario, DF dedica su edición a las regiones, convencido de que allí están las claves del crecimiento y la productividad, y lanza “DF Regiones”, una nueva sección digital enfocada en la actividad económica fuera de Santiago.