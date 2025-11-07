DF En Infinita: Los obstáculos que enfrenta Grau para sacar adelante el Presupuesto

En una nueva edición de DF En Infinita, Sebastián Valdenegro, subeditor de economía de DF, abordó en qué está la discusión presupuestaria luego de que la Comisión Mixta Especial de Presupuestos rechazara casi todas las partidas, complicando al nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

“Ha tenido un par de semanas bien difíciles el ministro (Grau) debido a que la tramitación de la Ley de Presupuestos se le complicó bastante en el debate que hubo en la Comisión Mixta de Presupuestos en el Congreso”, señaló Valdenegro, enfatizando en la importancia de que se saque adelante el erario fiscal para la próxima administración.

El secretario de Estado concretó diversas reuniones esta semana tanto con la oposición como con el oficialismo para abordar sus preocupaciones, dudas y condiciones para lograr avances en materia presupuestaria, mientras que el tiempo corre.