DF en Infinita | Generación Z irrumpe en la bolsa: jóvenes invierten antes de tener su primer trabajo

Cada vez más jóvenes menores de 25 años están invirtiendo antes de ingresar al mundo laboral, impulsados por la tecnología, la educación financiera y las redes sociales. Según el World Economic Forum, el 36% de la Generación Z comenzó a invertir antes de trabajar, cifra muy superior a la de generaciones anteriores.

Los expertos explican que las apps y plataformas digitales han simplificado el acceso al mercado financiero, permitiendo abrir cuentas e invertir desde el celular. Además, muchos jóvenes aprenden sobre inversiones a través de finfluencers, podcasts y comunidades online.

Este nuevo grupo de inversionistas se caracteriza por asumir más riesgos y preferir activos dinámicos como acciones tecnológicas, fondos temáticos y criptomonedas.