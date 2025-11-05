DF en Infinita | Vitacura Lidera el lujo Inmobiliario

Vitacura reafirma su título como la comuna más exclusiva y cara de Chile, según un estudio de Colliers que ubicó a Lo Curro, Santa María de Manquehue y Jardín del Este como los barrios más costosos de la capital.

El valor del suelo en la zona supera las 120 UF por m² (unos US$ 5.000), y las propiedades van desde 40 mil a más de 80 mil UF (hasta US$ 3,3 millones). Sin embargo, la oferta es escasa, con poco más de 500 viviendas disponibles, en su mayoría reventas, y un mercado que se ha desacelerado un 50%.

El auge de Vitacura se debe a su baja densidad, áreas verdes, conectividad y servicios premium, factores que desplazaron a comunas como El Golf y Providencia. Colliers proyecta que zonas como Chicureo y Lo Barnechea alto podrían convertirse en los nuevos focos de lujo.

A nivel regional, Vitacura se ubica entre los cinco barrios más caros de Sudamérica, junto a Puerto Madero (Buenos Aires), Río de Janeiro y Ciudad de México.