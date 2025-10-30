DF en Infinita | El nuevo round entre empresarios y el Gobierno por la infame “permisología”

Los principales gremios empresariales del país —incluyendo la CPC, Sonami, SalmonChile, Sonapesca, Corma y la Cámara Chilena de la Construcción— criticaron duramente la implementación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), calificándola de “inaceptable”, “apresurada” y con “opacidad difícil de entender”.

Acusan al Gobierno de imponer 99 sitios prioritarios de protección sin análisis técnico ni diálogo, lo que afectaría actividades mineras, salmoneras y forestales, llegando incluso a una “expropiación regulatoria” según la Sonami. Los gremios advierten que las restricciones podrían frenar inversiones y paralizar zonas productivas como Atacama o Los Lagos.

La consulta pública sobre el reglamento —que ya suma más de 2.000 observaciones críticas de grandes grupos empresariales y comunidades locales— fue extendida hasta el 5 de noviembre, aunque los gremios exigen una nueva prórroga y más diálogo con el Ejecutivo.