DF en Infinita | Lucy Ana Avilés impulsa nuevo centro para niños víctimas de abuso en Chile

Lucy Ana Avilés, filántropa chilena y esposa de Benjamin Walton, lidera desde Denver el family office Zoma LAB, enfocado en infancia y medioambiente. Tras la salida de Valeria Alberola —quien asumió la dirección del family office de Mike Bezos—, Avilés impulsa un nuevo proyecto en Chile: la creación de un centro integral para niños víctimas de abuso y maltrato, que reúna apoyo psicológico, legal y pericial en un solo lugar.

Zoma LAB, con presencia en Chile y Estados Unidos, destina fondos a salud mental perinatal, habilidades parentales y protección infantil. En el país, su fundación Viento Sur también promueve campañas sobre el uso de pantallas y conservación ambiental, como su reciente aporte al proyecto Puchegüín en Cochamó.

Avilés, miembro del directorio de Ideas Republicanas, reconoció haber donado $19 millones a la campaña de José Antonio Kast, destacando coincidencias valóricas con ese sector. En 2025, Zoma LAB ha comprometido más de US$ 240 millones en donaciones, inversiones sociales y respaldo crediticio a proyectos sostenibles.