DF en Infinita | Cuentas De Luz: Cálculos Por Pago De Clientes Desatan Debate

El debate sobre los cobros en exceso en cuentas de luz continúa tras diferencias entre el Gobierno, la CNE y las generadoras.

El biministro Álvaro García aclaró que los clientes sí pagaron los US$ 115 millones en exceso, mientras que la Asociación de Energías Renovables (Acera) y Valgesta sostienen que solo unos US$ 2 millones fueron cobrados efectivamente, y que el resto corresponde a documentos que se cobrarán a partir de 2028.

García reafirmó que las devoluciones no serán de gran magnitud y que se evalúa una ley corta para adelantar la restitución. Por su parte, el primer cara a cara entre generadoras y el Ministerio de Energía se centró en revisar el Informe Técnico Preliminar del Precio Nudo Promedio, quedando a la espera de observaciones de las empresas dentro de los plazos establecidos por la CNE.