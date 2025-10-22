DF en Infinita | Empresarios del Biobío advierten que inseguridad e incerteza jurídica frenan la inversión

En el inicio del Encuentro Regional de Empresas (Erede), el presidente de Irade, Nelson Donoso, advirtió que la inseguridad y la incertidumbre jurídica están frenando la inversión en el Biobío. Citó el aumento de delitos y el temor en la zona, señalando que “la seguridad no es un privilegio, es un derecho”. Empresarios de CMPC, Arauco, Rucalhue y PacificBlu coincidieron en que, aunque hay leves mejoras, la violencia sigue afectando la competitividad regional.

El mundo privado también criticó la falta de certeza jurídica y las reformas del Gobierno, que —según dijeron— frenan nuevos proyectos. Desde CMPC y Arauco reconocieron inversiones en pausa, mientras la industria pesquera advirtió que mantiene cerca de US$ 100 millones detenidos. Pese al escenario complejo, los empresarios se mostraron optimistas ante un eventual cambio político que devuelva el foco al crecimiento y la seguridad.