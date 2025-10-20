DF en Infinita | Fonasa va de nuevo con la licitación de Modalidad de Cobertura Complementaria

El Colegio Médico de Santiago, encabezado por Francisca Crispi, advirtió que los hospitales públicos nuevamente se quedarán sin presupuesto antes de fin de año. Según un informe del gremio, la diferencia entre lo asignado y lo realmente gastado alcanza un 20%, lo que obliga a los hospitales a endeudarse y utilizar recursos del año siguiente. Crispi llamó a “sincerar el presupuesto 2026” y asegurar fondos suficientes para todo el año, argumentando que el déficit crónico genera ineficiencia e impide planificar gastos o comprar insumos a menor costo.

Por otro lado, Fonasa publicó una nueva licitación para la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), luego de que la primera fuera declarada desierta por falta de interés de las aseguradoras. En esta segunda versión se incorporó un tope anual de UF 400 (unos $15,8 millones) para las compañías, buscando hacer más atractiva la participación. Además, se ajustaron los valores del arancel MCC para reflejar mejor los costos reales, especialmente en el ámbito hospitalario.