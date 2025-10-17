DF En Infinita: El escandaloso error en las tarifas eléctricas que derivó en la salida de Pardow

En una nueva edición de DF En Infinita, José Tomás Santa María, director de DF y DF MAS, abordó el error de cálculo en las cuentas de la luz que llevó a que el presidente Gabriel Boric solicitara la renuncia al ministro de Energía, Diego Pardow, y al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional, Marco Mancilla. En paralelo, el gobierno anunció una auditoría interna al interior de la comisión para esclarecer lo ocurrido.