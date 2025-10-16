DF en Infinita | CFA alerta que gasto público 2026 podría superar proyecciones y aumentar riesgo de deuda

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió que el gasto público proyectado para 2026 podría superar el 1,7% estimado por el Gobierno, llegando al 2,5%, y que cualquier incumplimiento de la meta fiscal aumentaría el riesgo de superar el límite prudente de deuda del 45% del PIB, posiblemente ya en 2027.

El CFA señaló que el escenario presupuestario para 2026 es “exigente”, con ingresos inciertos y necesidad de contener el gasto. Para 2025, destacó que los recortes aplicados no son suficientes, el déficit estructural proyectado sube a 2,2% del PIB y el gasto corriente crece más de lo esperado, lo que pone en riesgo el cumplimiento de la meta fiscal. El organismo recomendó ajustes adicionales, priorizando el gasto corriente sobre el de capital.