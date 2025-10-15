DF en Infinita | Donald Trump condiciona ayuda financiera a Argentina al resultado electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su par argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca tras anunciar una línea de canje de divisas por US$ 20.000 millones en apoyo a su gobierno. Sin embargo, Trump advirtió que ese respaldo dependerá de los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre: “Si Milei no gana, no contará con nosotros”.

El mandatario elogió al argentino como “un economista tremendamente talentoso” y aseguró que su liderazgo puede llevar al éxito del país, mientras criticó duramente a la izquierda argentina. Milei agradeció el apoyo y destacó la ayuda financiera de Washington para estabilizar la economía.

Las declaraciones generaron cautela en los mercados: la bolsa de Buenos Aires cayó 2,09% y la deuda soberana bajó en promedio un 0,7%, ante la incertidumbre por el condicionamiento político del respaldo estadounidense.