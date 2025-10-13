DF en Infinita | ¿Quiénes son los premios Nobel de Economía 2025?

El Premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado al estadounidense Joel Mokyr, al francés Philippe Aghion y al canadiense Peter Howitt por sus aportes a la comprensión del crecimiento económico impulsado por la innovación.

Mokyr fue reconocido por identificar los factores que permiten un crecimiento sostenido basado en el progreso tecnológico y la apertura al cambio. Aghion y Howitt, en tanto, fueron premiados por su teoría de la “destrucción creativa”, que explica cómo las nuevas innovaciones reemplazan a las viejas y generan desarrollo, siempre que se gestionen los conflictos que esto produce para evitar el estancamiento.