DF En Infinita: Dr. Simi alcanza los 600 locales en Chile y revoluciona el sector farmacéutico

En una nueva edición de DF En Infinita, Martín Baeza, periodista de DF y DF MAS, abordó el vertiginoso crecimiento de Farmacias del Dr. Simi en Chile, que alcanzó los 600 locales y se consolidó como la segunda cadena más grande del país, superando en presencia a Salcobrand y Farmacias Ahumadas, y ampliando su alcance desde los sectores C3 y D hasta comunas de mayor poder adquisitivo.

La cadena mexicana Farmacias del Dr. Simi alcanzó los 600 locales en Chile, consolidándose como la segunda farmacia con más puntos de venta en el país, solo detrás de Cruz Verde, que supera las 830 sucursales.

En cinco años, Dr. Simi duplicó su presencia, pasando de 300 locales en 2020 a 600 en 2025. Inicialmente enfocada en los sectores C3 y D —con una propuesta de precios bajos y accesibles—, la marca ha expandido su presencia a comunas de mayor poder adquisitivo como Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, buscando posicionarse también entre el público ABC1.

Con esta expansión, la cadena superó en cobertura a Salcobrand (480 locales) y a Farmacias Ahumada (360). Esta última ha visto una fuerte caída en su participación desde 2015, aunque intenta reimpulsarse tras una alianza con Walmart para instalar 76 locales en supermercados del país.

El crecimiento de Dr. Simi confirma su avance desde el concepto de “lo mismo, pero más barato” hacia un modelo más transversal, capaz de competir directamente con las principales cadenas nacionales.