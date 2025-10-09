DF en Infinita | Presupuesto 2026: Gobierno recorta 28 programas por baja evaluación y duplicidad

El proyecto de Presupuesto 2026 contempla un aumento general del gasto público de 1,7%, pero prioriza recursos según la evaluación de los programas estatales. La Dirección de Presupuestos aplicó recortes a 157 iniciativas mal evaluadas, reduciendo su presupuesto en promedio un 15%, mientras que 150 programas bien evaluados recibirán un aumento promedio del 2%.

Se eliminaron o redujeron a $0 28 programas por mala evaluación o duplicidad, incluyendo Estadio Seguro, Fundación Artesanías de Chile, planes de educación parvularia, tutorías escolares, apoyos a adultos mayores y programas de empleabilidad. Además, varios programas emblemáticos de ministerios de Economía, Educación, Vivienda y Energía también enfrentan recortes por subejecución o necesidad de reasignación de recursos.