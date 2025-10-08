DF en Infinita | Cristián Barrientos asume como CEO de Walmart México y Centroamérica

Cristián Barrientos deja la dirección de Walmart Chile para asumir oficialmente como presidente y CEO de Walmart México y Centroamérica. Con más de 26 años en el retail, Barrientos ha liderado exitosamente operaciones en Chile, México y Centroamérica, destacando por su visión estratégica, enfoque en el cliente y proyectos de impacto social. Su nombramiento lo convierte en un nuevo chileno clave en la gestión internacional de la gigante estadounidense.