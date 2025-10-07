DF En Infinita: Jara plantea tasa portuaria, control a la UF e “hipotecazo” para jóvenes en su nuevo programa

En una nueva edición de DF En Infinita, José Tomás Santa María, director de DF y DF MAS, abordó las propuestas contempladas en el nuevo programa de gobierno de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara.

A 41 días de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, los candidatos intensifican sus campañas. Evelyn Matthei presentó su plan “Ahora Ya”, con medidas para los primeros 100 días centradas en seguridad, salud femenina, eficiencia del gasto público, impulso a la inversión y expulsión de reos extranjeros.

En tanto, la oficialista Jeannette Jara lanzó un nuevo programa de gobierno de 110 páginas y 383 medidas, que agrupa sus propuestas en cuatro ejes: crecimiento, seguridad, protección social y convivencia democrática. Entre sus anuncios más comentados están la creación de una “tasa portuaria” para financiar el desarrollo de ciudades como Valparaíso y San Antonio; limitar el uso de la UF en salud, educación y arriendos; un “Consumo Eléctrico Vital” con tarifas reducidas; un “hipotecazo” para jóvenes; y un ingreso vital de $750 mil.

El programa también contempla una Agencia Nacional de Empleo, la implementación de las 40 horas en el sector público y reasignaciones fiscales por US$2 mil millones.