DF en Infinita | La vida de Jorge Tocornal tras 10 años encarcelado por un abuso que fue desmentido

Jorge Tocornal, ingeniero y exejecutivo bancario, fue detenido en 2004 en el club Balthus acusado de abusar sexualmente de sus dos hijos. En 2007 fue condenado a 13 años de cárcel, aunque siempre sostuvo su inocencia. Pasó una década preso en distintas cárceles, hasta que en 2016 obtuvo la libertad. Años después, su hijo mayor confesó que nunca existió abuso y que había sido manipulado por su madre para acusarlo falsamente.

Durante su reclusión, Tocornal conoció al abogado Alberto Eguiguren, quien se transformó en su gran amigo y lo ayudó en su defensa, incluso logrando su traslado a Capitán Yáber con autorización del propio Sebastián Piñera. En prisión también entabló amistad con Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, los “Carlos” del caso Penta, quienes lo apoyaron tras salir en libertad, dándole trabajo en su empresa y acompañándolo hasta el final de su vida.

Ya libre, Tocornal reconstruyó su vida: retomó contacto con su hijo, publicó en 2024 su libro La hora de la verdad y mantenía su rutina de “martes de Cocoa” con amigos. Poco después del lanzamiento, fue diagnosticado con un tumor cerebral maligno. Murió en septiembre de 2025, a los 63 años, acompañado por su hijo y su círculo más cercano.

En abril de ese mismo año, su hijo declaró oficialmente ante la Fiscalía que su padre era inocente, reconociendo que había mentido por miedo a su madre. Tocornal falleció esperando que la Corte Suprema confirmara su inocencia, su último deseo.