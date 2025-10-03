DF En Infinita: Vitacura abre licitación para renovar BordeRío

En una nueva edición de DF En Infinita, Laura Guzmán, periodista de DF, abordó el acuerdo entre la Municipalidad de Vitacura y el actual operador de BordeRío, que permitirá una licitación para renovar la concesión del complejo gastronómico con un rediseño que integre el parque y el proyecto M42K al borde del Mapocho.

La Municipalidad de Vitacura llegó a un acuerdo extrajudicial con el actual operador del Centro Gastronómico BordeRío, permitiendo que mantenga la concesión hasta febrero de 2026. Paralelamente, la alcaldesa Camila Merino lanzó una licitación para definir al nuevo concesionario que administrará el complejo por 15 años más a partir de esa fecha.

El terreno de 38.800 m² incluye restaurantes, salones de conferencias, estacionamientos y áreas verdes, pero actualmente interrumpe la continuidad del Parque Escrivá de Balaguer y bloquea la conexión entre la ciudad y el río Mapocho. Por eso, la licitación exige un rediseño arquitectónico que integre las áreas verdes al paseo gastronómico, mejore la visibilidad y acceso al proyecto M42K —una vía de ciclistas y peatones que recorre el borde del río— y restituya la continuidad paisajística del parque.

Entre las obligaciones del futuro operador está asumir el costo de demolición de uno de los módulos existentes, donde funcionan locales como Bar Santiago, BardeRío y Geber, con el fin de liberar espacio y ampliar superficies destinadas a áreas verdes.