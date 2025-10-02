DF en Infinita | De menos a más: áreas de Recursos Humanos ya tienen otro estatus en las empresas

Un estudio de la Fundación Carlos Vial Espantoso, que analizó 595 grandes empresas entre 2002 y 2024, reveló que las áreas de recursos humanos en Chile dejaron de ser meramente administrativas para transformarse en un actor estratégico dentro de las compañías.

En 2002, solo el 36% reportaba directamente a gerencia general; en 2024, la cifra superó el 76%. Además, el Índice de Políticas y Procedimientos subió de 2,7 a 3,9 en promedio, mostrando mayor formalización en selección, capacitación, ascensos y evaluación de desempeño.

El área también se ha profesionalizado: hoy representa un 5% de la dotación total de trabajadores y cerca del 65% de sus integrantes tiene título universitario (antes era menos del 40%). Según Isabel Vial, presidenta de la fundación, este cambio responde a un mundo laboral más complejo, que exige equipos más diversos y profesionales, con foco en el bienestar y la sostenibilidad de las empresas.