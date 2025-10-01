DF en Infinita | Washington enfrenta su primer cierre gubernamental en casi siete años

Estados Unidos inició a las 00:01 de este miércoles su primer cierre de Gobierno desde 2018, tras no alcanzarse un acuerdo en el Senado sobre el financiamiento federal. Ni la propuesta republicana de mantener el presupuesto actual ni la contrapropuesta demócrata lograron los 60 votos necesarios, lo que obligó al Ejecutivo a ordenar la suspensión de funciones no esenciales.

Durante el cierre, cientos de miles de empleados federales serán suspendidos o deberán trabajar sin sueldo, y se retrasarán reportes económicos clave como las cifras de empleo. La Casa Blanca sugirió que el proceso podría usarse para despedir de forma permanente a trabajadores “no esenciales”. Donald Trump culpó a los demócratas del bloqueo, mientras la CBO estima que cerca de 750 mil funcionarios se verán afectados, con un costo diario de unos 400 millones de dólares.