DF en Infinita | La historia de la chilena que encabezará el family office del padre de Jeff Bezos

Valeria Alberola, ejecutiva chilena con más de 20 años de trayectoria internacional, fue nombrada CEO de Aurora Borealis, el family office de Mike Bezos, padre del fundador de Amazon. Desde Miami, liderará la expansión de la firma que administra una fortuna de más de US$ 40 mil millones.

Alberola, economista de la UC con un MBA en Kellogg, tiene amplia experiencia en inversiones y filantropía. Entre 2017 y 2024 dirigió ZomaLab, la oficina privada de Ben Walton (nieto del fundador de Walmart) y su esposa, la chilena Lucy Ana Avilés, desde donde gestionó capital global y proyectos de impacto. Antes, trabajó en McKinsey, Citigroup, VeloCom y Q Advisors.

Aurora Borealis fue creada en 2020 para manejar el patrimonio de los Bezos, quienes figuran entre las 50 familias más ricas del mundo. Actualmente, también busca un CIO para fortalecer su gestión de activos.