DF en Infinita: La oscura realidad laboral de los trabajadores con educación superior

Un estudio del Observatorio del Contexto Económico de la UDP reveló que, por primera vez, la fuerza laboral chilena con educación superior completa superó a quienes solo tienen enseñanza media. Sin embargo, esto no garantiza mejores oportunidades: el desempleo en este grupo llegó a 7,6% y más de 1,2 millones de personas están subempleadas, es decir, trabajan en ocupaciones de mediana o baja calificación.

El informe advierte que un 35,7% de los trabajadores con estudios superiores enfrenta desempleo o subutilización laboral, afectando especialmente a técnicos (con 52,9% en empleos por debajo de su formación) y a profesionales de áreas como servicios personales, idiomas y salud ocupacional. Además, quienes están subempleados ganan en promedio un 46,9% menos que sus pares en puestos acordes. Según los autores, si no se aborda este problema, aumentará la frustración de una generación cada vez más educada pero con pocas oportunidades reales.