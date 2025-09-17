DF En Infinita | ¿Cuánto planeó el chileno gastar en estas Fiestas Patrias?

Según revela la encuesta de Activa sobre la pretensión de gasto de los chilenos para este 18, el promedio de este monto disminuyó $10.339 y la mayoría de los encuestados planean gastar menos de $50.000.

El informe también revela que los gastos de los hombres estarán sobre el de las mujeres, superando el promedio de gasto en $41.930.

Magdalena San Martín del DF explicó la desmenuzada económica de este fin de semana patrio en ‘DF En Infinita’.