DF En Infinita: Los cruces y polémicas que han marcado el Chile Day

En una nueva edición de DF En Infinita, Sandra Burgos, periodista de Diario Financiero, nos entregó todos los detalles del Chile Day, directamente desde Londres, y los polémicos intercambios que se han dado entre distintas autoridades.

Durante la jornada de este martes, Burgos se refirió a un tenso cruce en torno a la implementación de la reforma previsional, entre el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, y el gerente general de Cuprum. Asimismo, abordó las declaraciones cruzadas entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y el expresidente Eduardo Frei respecto de la permisología y el crecimiento económico en Chile.