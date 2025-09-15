DF en infinita: Gobierno propone aumentar en US$ 5 las tasas de embarque de viajes internacionales
Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se redujeron las tasas de embarque para fomentar el turismo, pero ahora el Gobierno propone aumentarlas en US$ 5 en vuelos internacionales de más de 500 km, volviendo al nivel previo a 2018.
La Dirección de Presupuestos justifica la medida para corregir la brecha contractual con la concesión de Nuevo Pudahuel —que ha obligado al Fisco a desembolsar cerca de $20 mil millones anuales— y para apoyar el plan de convergencia fiscal a 2029. Además, busca aliviar la crisis presupuestaria de la DGAC, que enfrenta falta de personal y problemas operativos.
La industria aérea y turística rechaza el alza, advirtiendo que encarecerá los pasajes, reducirá la demanda y golpeará la competitividad y la recuperación del sector tras la pandemia. Aerolíneas como Latam, Jetsmart y Sky, junto con gremios turísticos, alertan que el ajuste podría frenar la llegada de visitantes e inversión.