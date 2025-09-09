DF En Infinita: Comisión Asesora propone recorte fiscal de US$2.000 millones

En una nueva edición de DF En Infinita, Sebastián Valdenegro, subeditor de Economía del Diario Financiero, analizó el informe elaborado por la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público.

El Ministerio de Hacienda recibió el informe de la Comisión de Gasto Público, integrada por cinco economistas, que elaboró 34 propuestas para reducir o contener el gasto fiscal en áreas como educación, salud, empleo público e institucionalidad.

El diagnóstico apunta a que Chile debe ajustar su gasto para mantener la sostenibilidad fiscal. De las medidas, 16 generarían ahorros directos por cerca de US$2.000 millones anuales (0,6% del PIB), y otras 18 buscan frenar el crecimiento del gasto, lo que en conjunto podría significar US$4.480 millones.

Entre las principales propuestas destacan:

Revisar la gratuidad en educación superior , corrigiendo el acceso indebido y fijando límites (edad máxima, restricción de expansión a deciles altos). Estas medidas ahorrarían unos US$580 millones .

Mayor control a las licencias médicas del sector público, con un potencial ahorro de US$556 millones .

Eliminar o reformular programas públicos ineficientes (US$400 millones).

Ajustar la dotación docente en colegios públicos (US$170 millones).

Congelar contrataciones y remuneraciones en la administración central en 2026.

En salud, se sugiere mejorar la gestión hospitalaria, separar funciones rectoras y operativas y fortalecer la atención primaria.