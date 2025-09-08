DF en Infinita | IPC en agosto sorprende y no registra variación: inflación anual se modera a un 4%

El IPC de agosto de 2025 no registró variación mensual, acumulando 2,9% en el año y 4,0% a doce meses, informó el INE. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 0,9%, mientras que transporte (-0,5%) y equipamiento del hogar (-1,2%) lideraron las bajas, destacando la caída en gasolina y electrodomésticos.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó la cifra como “una buena noticia”, destacando que la inflación sigue bajando y que productos clave como la gasolina y el pan redujeron su precio. Con este resultado, la UF se detendrá en $39.485 hasta el 9 de octubre.

Para septiembre, economistas proyectan un alza cercana al 0,4% por el mayor consumo de Fiestas Patrias.