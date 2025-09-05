DF En Infinita: IPSA supera los 9.100 puntos y anota cuarto máximo histórico consecutivo

En una nueva edición de DF En Infinita, Francisco Noguera, periodista de DF, abordó la histórica marca conseguida por la Bolsa de Santiago que superó la barrera de los 9.000 puntos por primera vez.

El IPSA cerró este jueves 4 de septiembre en 9.175,32 puntos, marcando su cuarto máximo histórico consecutivo y el número 48 en lo que va de 2025. El alza de 1,2% estuvo en línea con el impulso de Wall Street, donde el S&P 500 también anotó un récord.

Por su parte, los mercados descuentan que la Reserva Federal bajará la tasa en 25 puntos este mes, e incluso podría aplicar recortes adicionales antes de 2026. El optimismo se suma al posicionamiento previo a las elecciones de noviembre en Chile.