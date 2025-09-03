DF en Infinita: ¿Recibió más de 50 transferencias en el mes? El SII detectó a más 165 mil personas con abonos y revela millonario monto

El Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló que, entre enero y junio de 2025, identificó a 165.571 contribuyentes que recibieron más de 50 transferencias mensuales o 100 en seis meses, por un total superior a $15 billones (US$ 15.000 millones). La medida forma parte de la Ley de Cumplimiento Tributario y busca detectar evasión de impuestos y comercio informal.

Del total, el 72% son personas y el 28% empresas, principalmente con cuentas corrientes. La mayoría (97%) fue informada por una sola institución financiera, y el promedio de transferencias mensuales es de 69 abonos. Los bancos con más casos fueron Banco de Chile, Santander y BCI.

El SII indicó que ahora analizará los datos para fiscalizar a quienes vendan bienes o servicios de forma informal o no cumplan correctamente con sus obligaciones tributarias, pero aclaró que la medida no afecta a personas que reciben transferencias por actividades sociales, comunitarias o que ya cumplen con sus obligaciones fiscales.