DF en Infinita | ¿Cuál es el perfil de las Becas Chile? Sube el número de estudiantes que se va a EEUU pese a la incertidumbre

Un total de 200 chilenos iniciará estudios de postgrado en el extranjero gracias a Becas Chile: 100 harán doctorados y 100 magísteres. La mayoría tiene entre 26 y 35 años y proviene de la Región Metropolitana. Europa es el destino preferido, especialmente Inglaterra y España, mientras que 24 estudiarán en Estados Unidos pese a la incertidumbre por restricciones migratorias, y algunos irán a Australia o Brasil.

La selección de becarios se realiza mediante evaluación académica, experiencia laboral, objetivos de estudio y calidad de la universidad, priorizando áreas estratégicas como inteligencia artificial, cambio climático y seguridad pública. La beca cubre arancel, matrícula, manutención, pasajes y otros beneficios asociados.

En una nueva edición de DF en Infinita, Catalina Vergara, periodista del Diario Financiero, explicó cuál es el perfil de las Becas Chile y por qué subió el número de estudiantes para ir a EEUU, pese a la incertidumbre migratoria del país.