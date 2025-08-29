DF En Infinita: La primera semana de Grau como nuevo ministro de Hacienda

En una nueva edición de DF En Infinita, Sebastián Valdenegro, subeditor de economía de DF, analizó la primera semana de Nicolás Grau como nuevo ministro de Hacienda, tras la salida de Mario Marcel y, a su vez, su salida del Ministerio de Economía.

Nicolás Grau (Frente Amplio) cumplió su primera semana al mando del Ministerio de Hacienda, cargo que asumió tras la renuncia de Mario Marcel. Aunque en su momento sonó como carta inicial para el puesto, fue recién ahora cuando el presidente Gabriel Boric lo designó, asegurando que la política fiscal mantendrá la línea de responsabilidad impulsada por Marcel.

En estos días, los equipos del ministerio se han mantenido casi intactos, salvo la salida de Tatiana Vargas (jefa de gabinete) y Miriam Leiva (coordinadora de comunicaciones). Sus reemplazos fueron Rodrigo Echecopar, cercano al Frente Amplio, y Francisca Herrera, quien ya trabajaba con Grau en Economía.

En agenda, el ministro participó en el seminario “Permisología para el crecimiento” junto a asesores económicos de los principales presidenciables, y tenía prevista una reunión con el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Boris Barrera (PC). Entre los desafíos inmediatos destacan la discusión del Presupuesto 2026, el reajuste del sector público y el debate del proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES) en el Senado.

Hasta ahora, Grau ha recibido apoyo desde el mundo empresarial pese a las críticas iniciales por su nombramiento.